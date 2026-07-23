В трех областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в трех областях остались без электроснабжения.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

«Из-за российских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры – на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.

В Укрэнерго также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию и перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00.

По данным энергетиков, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 23 июля, по состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и накануне.

Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго. В то же время в других регионах применение ограничений 23 июля не прогнозируется.

Напомним, 12 июля в Чернигове во время российской атаки произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, в результате чего была обесточена часть города.

Ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования, электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.

Также украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укрэнерго с якобы графиками отключения света со вшитым вредоносным программным обеспечением.

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