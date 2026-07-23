СБУ заявила о новых фактах применения россией боеприпасов с обедненным ураном

Контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины задокументировали шесть новых фактов применения россией боеприпасов с элементами обедненного урана против Украины. Речь идет об атаках ударными дронами типа «Герань-2» на Черниговскую область в течение апреля-июня 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным расследования, враг использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые приспособил к использованию на своих БПЛА.

«Во время осмотра мест «прилетов» российских беспилотников и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз. В то же время уровень гамма-излучения отдельных обломков вражеских дронов составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, при допустимой санитарной норме 0,3 мкЗв/ч. Такой радиационный фон несет непосредственную угрозу здоровью человека и окружающей среде», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам инициированной СБУ экспертизы установлено, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал, в частности изотопы Уран-235 и Уран-238.

При этом наличие радиоактивных компонентов подтверждено дозиметрическим оборудованием и мобильным автоматизированным радиологическим комплексом.

«После выявления и исследования опасных боеприпасов были проведены комплексные мероприятия по их нейтрализации и обеспечению безопасности граждан», – говорится в заявлении прессслужбы.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Граждан призывают в случае обнаружения обломков дронов, ракет или других подозрительных предметов не приближаться к ним, не прикасаться и не перемещать их, а сразу сообщать в экстренные службы по номерам 101, 102 или 15-16.

Напомним, ранее СБУ сообщила об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках российской ракеты, которую использовали в модифицированном ударном дроне «Герань-2» во время атаки на Черниговщину в апреле 2026 года.

После сообщения СБУ о повышенном радиационном фоне на обломках российской ракеты в Государственной инспекции ядерного регулирования объяснили, представляют ли такие фрагменты опасность для населения.

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