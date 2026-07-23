Давление и затягивание экспертиз: в САП рассказали о проблемах в работе экспертов

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что давление на экспертов, многолетнее проведение экспертиз и противоречивые выводы тормозят расследование дел о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Для решения проблемы в САП предлагают создать независимое экспертное учреждение.

Об этом в колонке для Украинской правды рассказал руководитель САП Александр Клименко.

17 ноября 2025, 16:51 От 2 до 6 лет: сколько длилось рассмотрение громких кейсов НАБУ и САП, в которых поставлена ​​точка Грымчак, Щербина, Сольвар, Комаха, Сус, Дзюдзя, Билык и Новак. Хронология громких кейсов антикоррупционеров, в которых суд вынес обвиняемым окончательный приговор – на инфографике Слово и дело.

Он отметил, что система судебных экспертиз в Украине имеет ряд системных проблем, которые усложняют расследование дел, связанных с коррупцией среди высокопоставленных чиновников.

По его словам, эксперты в резонансных производствах сталкиваются с давлением и угрозами. В частности, по делу «Династии» эксперту якобы рекомендовали отказаться от участия в производстве, а впоследствии через третьих лиц передавали угрозы. Эти обстоятельства расследуют НАБУ и САП.

Еще одной проблемой Клименко назвал длительные сроки проведения экспертиз. Он привел примеры, когда компьютерно-технические экспертизы по делу о закупке высотомеров для военных самолетов длились от 2,5 до 3,5 года, а в другом производстве восемь строительно-оценочных экспертиз выполнялись более 16 месяцев. Из-за таких задержек, по его словам, дела могут закрываться в связи с истечением сроков давности.

Отдельно руководитель САП обратил внимание на качество экспертных заключений. По его словам, одно и то же государственное экспертное учреждение в отдельных делах предоставляло взаимоисключающие заключения относительно одинаковых объектов исследования. Также, по словам Клименко, встречаются случаи, когда заключения не дают четкого ответа на поставленные вопросы, что вынуждает назначать повторные экспертизы и затягивает расследование.

По мнению руководителя САП, причиной этих проблем является действующая модель работы государственных экспертных учреждений, в частности зависимость их руководства и механизмов дисциплинарного контроля от Министерства юстиции.

Для решения проблемы Клименко предложил создать отдельное независимое экспертное учреждение, которое будет работать с делами о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Оно, по его словам, должно получить независимое руководство, законодательно закрепленные гарантии независимости экспертов, надлежащее финансирование и защиту от давления.

Клименко также отметил, что обеспечение антикоррупционных органов качественными и своевременными экспертизами является одним из условий выполнения Украиной обязательств перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility и переговоров о вступлении в Евросоюз.

Напомним, год назад, в июле 2025 года, Верховная рада приняла скандальный законопроект, который фактически лишал НАБУ и САП независимости, подчинив их расследования Офису Генерального прокурора и позволив забирать у них дела.

Такое решение спровоцировало масштабные протесты по всей стране и жесткую критику со стороны западных партнеров (G7, ЕС), в результате чего власти отступили и срочно приняли новый закон, который полностью восстановил процессуальную автономию антикоррупционных органов.

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