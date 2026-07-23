Оккупанты сбросили десяток УАБов на Херсон, ранены гражданские

В четверг, 23 июля, вражеские войска атаковали Херсон десятью управляемыми авиабомбами, в результате чего по меньшей мере семь человек пострадали.

Об этом сообщают начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько и глава ОВА Александр Прокудин.

21 июля 2026, 10:44 В Херсоне из-за атаки рф погибла сотрудница ОВА Российская оккупационная армия 21 июля атаковала Херсон ударными дронами. В результате удара погибла 45-летняя женщина.

«Вражеская авиация нанесла сегодня очередной удар по нашей общине. В этот раз российские оккупанты атаковали сам Херсон – 10 КАБ «прилетело» по социальной инфраструктуре в Корабельном и Центральном районах», – написал глава ГВА.

По его словам, в центре города повреждены многоэтажки и частные дома, несколько из них получили критические разрушения. В ГВА проинформировали, что на данный момент известно о семерых пострадавших в результате авиаударов.

Как отмечается, в центре города в результате авиаудара пострадал 69-летний мужчина. На момент удара мужчина находился на балконе своей квартиры. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Также медицинская помощь потребовалась 52-летнему херсонцу, который пострадал в результате вражеского авиаудара по центру города около сегодня утром. Мужчина получил контузию, минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс. Будет лечиться амбулаторно.

Позже в медицинские учреждения обратились еще трое херсонцев, получивших ранения во время авиаудара по центру Херсона.

Как известно, армия российской федерации 23 июля нанесла удар по городу Павлоград Днепропетровской области. Повреждено предприятие пищевой промышленности, три человека погибли. Также известно о 28 пострадавших.

Напомним, вечером 22 июля армия рф атаковала FPV-дроном автозаправочную станцию в Харькове, пострадала девушка.

А до этого российский БПЛА влетел в дом в Одессе. В результате попадания дрона в городе повреждено жилье жителей и СТО, есть пострадавшие и погибший.

Всего в ночь на 23 июля россия атакувала Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 168 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.