Румыния заявила об атаке на танкер у побережья страны, ранены члены экипажа

Судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом было поражено в 20 морских милях от побережья Румынии.
Об этом 21 июля сообщил президент Румынии Никушор Дан в соцсети Х.
По его данным, судно прибыло из порта Александрия в Египте и направлялось в украинский порт Рени.
«Судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом было поражено за пределами территориальных вод Румынии. Вскоре после инцидента два судна Румынского агентства по спасению жизни на море направились на место происшествия и эвакуировали весь экипаж, включая троих раненых членов», – сообщил Дан.
Он отметил, что был отправлен буксир, чтобы убедиться, что судно не дрейфует и не создает опасности для судоходства. По мнению президента Румынии, эта атака может быть связана с войной россии против Украины.
«Государственные учреждения находятся в состоянии готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьезным инцидентом, который, скорее всего, является частью незаконной агрессии российской федерации против Украины», – подчеркнул Дан.
Напомним, недавно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря было обнаружено и обезврежено пять морских беспилотников.
Также мы сообщали, что 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.
Впоследствии Военно-Морские Силы ВСУ уточнили, что из-за воздействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.
А еще и.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ на фоне инцидента с дроном в порту Констанцы призвал Украину внедрить в морские беспилотники механизм автоматического самоуничтожения в случае потери контроля.
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