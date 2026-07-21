Румыния заявила об атаке на танкер у побережья страны, ранены члены экипажа

Судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом было поражено в 20 морских милях от побережья Румынии.

Об этом 21 июля сообщил президент Румынии Никушор Дан в соцсети Х.

По его данным, судно прибыло из порта Александрия в Египте и направлялось в украинский порт Рени.

12 марта 2026, 13:12 Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир В Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

«Судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом было поражено за пределами территориальных вод Румынии. Вскоре после инцидента два судна Румынского агентства по спасению жизни на море направились на место происшествия и эвакуировали весь экипаж, включая троих раненых членов», – сообщил Дан.

Он отметил, что был отправлен буксир, чтобы убедиться, что судно не дрейфует и не создает опасности для судоходства. По мнению президента Румынии, эта атака может быть связана с войной россии против Украины.

«Государственные учреждения находятся в состоянии готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьезным инцидентом, который, скорее всего, является частью незаконной агрессии российской федерации против Украины», – подчеркнул Дан.

Напомним, недавно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря было обнаружено и обезврежено пять морских беспилотников.

Также мы сообщали, что 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии Военно-Морские Силы ВСУ уточнили, что из-за воздействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

А еще и.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ на фоне инцидента с дроном в порту Констанцы призвал Украину внедрить в морские беспилотники механизм автоматического самоуничтожения в случае потери контроля.

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