«Царит атмосфера страха»: разведка выяснила, чего больше всего боится Кремль

Внутриполитическая ситуация в россии свидетельствует о том, что в стране царит атмосфера страха. Население не поддерживает действия властей и выступает против продолжения боевых действий.

Об этом сообщает Служба внешней разведки в Телеграм-канале.

Согласно обнародованным данным, за продолжение войны выступают лишь 15–24% россиян, тогда как 64–67% поддерживают мирные переговоры.

В Кремле тем временем все больше опасаются не международных санкций, а внутриполитической ситуации накануне выборов в Государственную думу рф. Российские власти сталкиваются с ростом общественной усталости от войны и пытаются не допустить превращения этого недовольства в политический протест.

21 июля 2026, 15:39 Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году «Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

«Кремлю становится все труднее скрывать усталость общества от войны. Учитывая атмосферу страха в стране, реальный уровень поддержки войны может быть еще ниже, чем показывает социология. Накануне сентябрьских выборов в Госдуму это создает для властей дополнительные риски, которые не способна полностью устранить даже управляемая избирательная система», – говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, формально выбор у российских избирателей есть, но политическая конкуренция уничтожена. К участию допускают только кандидатов, лояльных режиму, поскольку Кремль боится не отдельных политиков, а любой возможности превратить общественное недовольство в политический процесс.

В частности, в разведке подчеркивают, что разногласия проявляются даже внутри элит. Часть ближайшего окружения путина призывает искать выход из войны, пока экономические и политические потери не стали необратимыми.

«Центробанк признает, что финансовая стабильность несовместима с постоянным финансированием войны, олигархи налаживают сепаратные контакты с Украиной», – отмечает разведка.

Ситуация, сложившаяся сегодня в рф, напоминает Беларусь 2020 года, отметили в разведке. Тогда режим столкнулся с массовыми протестами, которые начинались с мирных акций.

В россии же источником нестабильности могут стать уже не гражданские активисты, а сотни тысяч ветеранов войны, не получивших обещанных льгот, работы или социального статуса.

«Если их разочарование совпадет с общим недовольством в стране, сентябрьские выборы 2026 года могут стать для кремля не очередной формальностью, а моментом, когда внутренний кризис превратится в бурю», – добавили в разведке.

Напомним, в россии накануне выборов независимых кандидатов начали массово снимать с гонки. По данным украинской разведки, для этого используют административные дела о «дискредитации армии» или «демонстрации экстремистской символики».

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович отмечал, что после выборов в госдуму вероятность мобилизации в россии может вырасти. Однако ее могут объявить и раньше – в случае поражений российской армии на фронте.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности усиления мобилизации в россии после завершения парламентских выборов.

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