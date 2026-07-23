Российская Wildberries потеряла около 8% складских мощностей из-за атак дронов – СМИ

Серия ударов беспилотников по логистической инфраструктуре российской компании Wildberries привела к временной потере около 8% его складских мощностей.
Об этом сообщает российский портал Коммерсант.
По данным издания, в июле атаки затронули логистические комплексы общей площадью 552 тысяч кв. м. Под удары попали объекты в Электростале, Котовске, Краснодаре и Невинномыске, а склад в Коледино пришлось эвакуировать из-за ракетной угрозы.
Полное восстановление может потребоваться четырем логистическим объектам. При этом склад в Коледино продолжает работать, а комплекс в Котовске планируют открыть в ближайшее время. Таким образом, временно из эксплуатации может выбыть около 444 тысячи кв. м складских площадей или примерно 8% логистических мощностей Wildberries.
По оценкам участников рынка, строительство аналогичного объема новых складов без учета оборудования обойдется в 35,5 млрд рублей (примерно 450 млн долларов). В краткосрочной перспективе компания, вероятно, пересмотрит логистику, перенаправив часть товаров на склады на Урале и Сибири, а также увеличив долю продавцов с собственными складскими помещениями.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение украинскими силами двух логистических центров в Краснодарском и Ставропольском краях россии, а также заявил об успешном поражении ряда целей в акваториях Черного и Азовского морей.
Сообщалось, что местные власти рф ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня в Невинномысске Ставропольского края после атаки на склады Wildberries.
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