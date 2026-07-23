На Львовщине подтвердили случай хантавируса, больного госпитализировали

У 53-летнего жителя города Стрый Львовской области подтвердили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызванную хантавирусом. Больного госпитализировали в инфекционную больницу.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

13 мая 2026, 10:34 Чем опасен хантавирус и как от него защититься Хантавирус практически не передается от человека к человеку, однако имеет высокий уровень смертности. Чем опасна эта болезнь и как от нее защититься – на инфографике.

Как отмечается, заболевание у пациента началось 12 июля с повышения температуры тела до 38,6 °C, озноба, головной боли, тошноты, потери аппетита и боли в икроножных мышцах.

Уже 15 июля мужчина обратился во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, где его госпитализировали с предварительным диагнозом «бактериальная инфекция неуточненная».

По результатам лабораторных исследований у пациента обнаружили РНК хантавируса, вызвавшую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

«Во время эпидемиологического расследования установлено, что с 1 по 7 июля мужчина находился на отдыхе в Хорватии, на Макарской Ривьере, где купался в Адриатическом море. Путешествовал на собственном автомобиле. 11 июля мужчина путешествовал по горным районам Ивано-Франковщины. Возвращаясь домой, остановился в селе Каменка Стрыйского района, где мыл руки в реке Каменка», – говорится в сообщении.

При этом указывается, что сам больной отрицает какой-либо контакт с грызунами или пребывание в подвалах, а также уверяет, что не употреблял пищу и воду, которая могла быть загрязнена животными.

По данным Львовского ЦКПЗ, сейчас конкретное место и обстоятельства инфицирования не установлены, эпидемиологическое расследование продолжается. Также по месту жительства больного проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Как известно, весной глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к новым случаям хантавируса.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Тогда же глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, хантавірус «не є черговим COVID-19». А в Центре общественного здоровья сообщили, что в Україні щороку реєструють десятки випадків заражения хантавирусной инфекцией. В то же время специалисты отмечают, что вирус передаётся преимущественно от грызунов к человеку.

Вакцины и эффективного лечения против хантавируса досі не існує. Исследования этой инфекции годами сталкиваются с недостаточным финансированием.

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