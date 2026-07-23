На Львовщине подтвердили случай хантавируса, больного госпитализировали

У 53-летнего жителя города Стрый Львовской области подтвердили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызванную хантавирусом. Больного госпитализировали в инфекционную больницу.
Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.
Как отмечается, заболевание у пациента началось 12 июля с повышения температуры тела до 38,6 °C, озноба, головной боли, тошноты, потери аппетита и боли в икроножных мышцах.
Уже 15 июля мужчина обратился во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, где его госпитализировали с предварительным диагнозом «бактериальная инфекция неуточненная».
По результатам лабораторных исследований у пациента обнаружили РНК хантавируса, вызвавшую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
«Во время эпидемиологического расследования установлено, что с 1 по 7 июля мужчина находился на отдыхе в Хорватии, на Макарской Ривьере, где купался в Адриатическом море. Путешествовал на собственном автомобиле. 11 июля мужчина путешествовал по горным районам Ивано-Франковщины. Возвращаясь домой, остановился в селе Каменка Стрыйского района, где мыл руки в реке Каменка», – говорится в сообщении.
При этом указывается, что сам больной отрицает какой-либо контакт с грызунами или пребывание в подвалах, а также уверяет, что не употреблял пищу и воду, которая могла быть загрязнена животными.
По данным Львовского ЦКПЗ, сейчас конкретное место и обстоятельства инфицирования не установлены, эпидемиологическое расследование продолжается. Также по месту жительства больного проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия.
Как известно, весной глава ВОЗ призвал весь мир готовиться к новым случаям хантавируса.
Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, 10 мая прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.
Тогда же глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, хантавірус «не є черговим COVID-19». А в Центре общественного здоровья сообщили, что в Україні щороку реєструють десятки випадків заражения хантавирусной инфекцией. В то же время специалисты отмечают, что вирус передаётся преимущественно от грызунов к человеку.
Вакцины и эффективного лечения против хантавируса досі не існує. Исследования этой инфекции годами сталкиваются с недостаточным финансированием.
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