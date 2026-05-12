Одна из стран Европы ввела обязательный карантин для ряда лиц на фоне хантавируса

Во Франции введен усиленный протокол реагирования для лиц, контактировавших с инфицированными хантавирусом во время путешествия на борту круизного судна MV Hondius. Одна из пассажиров лайнера находится в реанимации.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Франции Себастьена Лекорню в соцсети Х.

10 мая 2026, 15:55 Вакцину от хантавируса разрабатывают годами из-за недостаточного финансирования – СМИ Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius снова привлекла внимание к проблеме отсутствия действенных лекарств и вакцин против опасной инфекции.

Как отмечается, одна из пяти репатриированных во Францию пассажирок круизного судна MV Hondius находится в реанимации больницы Биша в стабильном состоянии.

Уточняется, что из пяти репатриированных французов четверо показывают отрицательные тесты на хантавирус. В то же время, одна гражданка с положительным результатом находится в реанимации в стабильном состоянии.

Согласно словам французского премьера, восемь французов, которые 15 дней назад летели одним рейсом с инфицированной женщиной, признаны контактами высокого риска и помещены на усиленный карантин в госпитальной среде. На данный момент симптомов заражения хантавирусом ни один из них не проявляет.

«Наш ответ в сфере здравоохранения четкий: для всех контактных случаев, без исключения, усиленный карантин в больничных условиях. Ежедневно в резиденции премьера Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания», – написал Лекорню.

Напомним, круизный лайнер, на котором зафиксировали вспышку хантавируса, сегодня утром, 10 мая, прибыл в порт испанского Тенерифе (Канарские острова) для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Также как известно, у нескольких пассажиров лайнера во время эвакуации во Францию и США появились симптомы инфекции. Медики уже изолировали инфицированных и усилили карантинные меры в отношении всех эвакуированных.

В Центре общественного здоровья рассказали, что в Украине ежегодно регистрируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. В то же время специалисты подчеркивают, что вирус передается преимущественно от грызунов к человеку.

По данным МИД, одного из украинцев эвакуируют с круизного лайнера, где вспыхнул хантавирус. Остальные четверо украинцев пока остаются на судне.

Кроме этого, в Польше отправили на карантин человека после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.