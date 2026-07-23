ВАКС назначил повторное заседание по делу об угле для УЗ

ВАКС назначил на 11 августа повторное подготовительное заседание в деле по обвинению предпринимателя Владислава Котляренко, бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Виктора Романчука и экс-директора ООО «Коларес-Брокерс» Марии Яхниной о вероятном завладении средствами УЗ.

Такое решение 16 июля принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд закрыл уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лиц о подозрении. Впоследствии прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал жалобу на соответствующее решение. Апелляционная палата поддержала жалобу и направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

«Назначить подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинению (Котляренко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.5 ст. 191 УК Украины ,(Яхниной – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, (Романчука – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 УК Украины, в помещении ВАКС на 11 августа 2026 года в 12:30», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю начальника филиала «Пассажирская компания» УЗ Артему Мироновичу и еще двум лицам.

По версии следствия, в 2018 году филиал «Пассажирская компания» УЗ провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. По данным следствия, подозреваемый Миронович, являясь главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки Романчуком, действовали в пользу «избранного» поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания «Коларес-Брокерс» и стала победителем торгов, поставив уголь по завышенным на 11,8 млн грн ценам. Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составляла 3770 грн, в то время как УЗ заключила договоры по цене 4563 грн.

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