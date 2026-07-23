ВАКС конфисковал квартиру экс-начальницы налоговой Полтавщины

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск о признании необоснованными активов экс-исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области Аллы Рябковой, приняв решение о гражданской конфискации квартиры в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Как отмечается, в четверг, 23 июля, судьи ВАКС частично удовлетворили иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства в отношении экс-начальницы ГНС Рябковой и трех других лиц.

«Суд признал необоснованным активом квартиру, расположенную в городе Киеве, общей площадью 73,8 кв. м, стоимостью 2 240 000 грн, и постановил взыскать ее в доход государства», – говорится в сообщении.

В то же время, в удовлетворении исковых требований о признании необоснованными активами и взыскании в доход государства двух автомобилей отказано. В связи с этим суд также отменил арест, наложенный на оба транспортных средства.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов начальницы налоговой Полтавщины и ее родственников. Как указывают в САП, родственники руководительницы налоговой Полтавщины на протяжении 2020-2023 годов по ее поручению приобрели в собственность ряд материальных активов.

В частности, ее сестра Оксана Остапец приобрела квартиру в столице, отец Михаил Остапец – автомобиль Land Rover Range Rover Velar, 2019 года выпуска, а дочь Диана Рябкова – автомобиль Toyota C-HR Hybrid 2022 года выпуска. Анализом официальных доходов и расходов семьи налоговицы установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Напомним, ВАКС конфисковал активы экс-начальницы налоговой Черниговщины Людмилы Слотюк.

Также недавно ВАКС арестовал имущество секретаря Черкасского горсовета Юрия Тренкина.

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