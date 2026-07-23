ВАКС обязал доставить в заседание обвиняемого мэра Белой Церкви

Высший антикоррупционный суд обязал принудительно доставить в заседание мэра Белой Церкви Геннадия Дикого, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблениях.

Такое решение 17 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Применить в отношении (Дикого – ред.) привод в судебное заседание на 12 августа 2026 года в 10:00, которое состоится в помещении ВАКС. В случае невозможности сопровождать обвиняемого в помещение ВАКС, обеспечить исполнение определения путем участия обвиняемого в режиме видеоконференции из собственных технических средств обвиняемого или технических средств Национального антикоррупционного бюро», – говорится в решении.

Суд поручил исполнение решения работникам НАБУ, а контроль за его исполнением возложил на прокурора САП.

Как известно, антикоррупционный суд приостановил слушание дела мэра Белой Церкви Геннадия Дикого в связи с прохождением военной службы. Позже прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил возобновить судебное разбирательство. Суд просьбу поддержал.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении мэру Белой Церкви Геннадию Дикому и одному из собственников нежилого помещения. Как установило следствие, 30 августа 2018 года на пленарном заседании 55-й сессии Белоцерковского городского совета Киевской области было рассмотрено представление мэра Дикого, по результатам которого было принято решение о приобретении недвижимости. Так, указанным решением было приобретено право на строительство административно-торгового комплекса в соответствии с архитектурно-планировочным заданием и объектом незавершенного строительства общей площадью 4728,5 квадратных метров.

Стоимость этой недвижимости по результатам оценки была определена в размере почти 24 млн грн. В то же время предыдущие владельцы, а именно Павел Ходаковский и Наталья Сокирко, это имущество приобрели у фирмы ООО «Т.Р.К. Театральный» всего за 4,5 млн грн. Оценку стоимости указанной недвижимости проводил оценщик ООО «Укрэкспертиза-центр» и имеет признаки завышения стоимости, так как оценщиком использован сравнительный метод и выбранные объекты сравнения, которые явно не соответствуют техническому состоянию изучаемого помещения. Указанными действиями, по оценке следствия, городскому бюджету Белой Церкви нанесен ущерб.

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