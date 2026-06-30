Украина призывает признать суда теневого флота рф законными военными целями – FT

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Украина призвала международное сообщество пересмотреть статус судов теневого флота рф и рассматривать их как потенциальные военные цели.
Фото: Eero Vabamägi

Украина призвала международное сообщество пересмотреть статус судов теневого флота россии и рассматривать их как потенциальные военные цели.

Об этом говорится в письме вице-премьер-министра Алексея Кулебы к Международной морской организации, которое оказалось в распоряжении Financial Times.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

В документе отмечается, что российские нефтяные и газовые танкеры «критически важны для формирования бюджетных доходов российской федерации и продолжения ее военных усилий».

Кулеба также задал вопрос, можно ли деятельность таких судов считать «исключительно обычными коммерческими операциями».

Кроме того, письме приведены данные о 59 атаках рф на торговые суда, в частности на турецкий сухогруз MV Victress и немецкое судно Helga, которое перевозило 25 тысяч тонн кукурузы. По словам Кулебы, эти удары свидетельствуют об «откровенном пренебрежении российской федерации к международному гуманитарному праву, законам ведения морской войны и безопасности торгового судоходства».

Напомним, недавно украинская разведка сообщила, что россия начала формирование резервного «теневого флота» танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы подготовиться к новым санкциям Европейского Союза, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее СМИ рассказали, что Германия и Франция хотят усилить санкции против кораблей теневого флота рф. Страны предлагают активные дипломатические шаги по странам, под флагами которых ходят эти танкеры и задержание судов.

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