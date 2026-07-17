Бойцы 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» поразили в ночь на 17 июля еще 12 судов «теневого флота» российской федерации в Черном море.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в соцсетях.

«Флотопад продолжается: 159 судов за 12 суток операции «МоЛоЧКа». Плюс 12 судов «теневого флота» выслежено 17 июля «Птахами СБС» в Черном море», – написал Бровди.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Командующий СБС отметил, что воинам его подразделения удалось попасть в девять сухогрузов, один танкер и один танкер-газовоз. Также поражен еще один буксир.

«В период действия операции СБС «МоЛоЧКа» с 06 по 17 июля поражено 159 судов из состава теневого флота рф. В разрезе морей: 117 единиц в Азовском и 42 – в Черном морях. Видеопруфы позже», – добавил Бровди.

Руководитель СБС подчеркнул, что цель подразделения – полный паралич логистики нефти, топлива и грузов рф, которые идут в обход санкций. Также он уточнил, что «Птахи» работают аккуратно, чтобы не загрязнить водную акваторию нефтепродуктами.

Напомним, несколько дней назад СБС впервые поразили 20 судов «теневого флота» российской федерации именно в водах Черного моря.

До этого «Птахи Мадяра» поразили 11 судовского «теневого флота» в Азовском море, а за треть месяца военным удалось «обезвредить» более 100 «теневых судов» флота российской федерации.

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