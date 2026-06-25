Франция задержала танкер с нефтью теневого флота рф – видео

Военно-морские силы Франции задержали уже пятый танкер теневого флота российской федерации у берегов Сицилии.

Кадры спецоперации в соцсетях опубликовал президент Франции Эмманюэль Макрон 25 июня.

По его данным, судно Deliver теневого флота рф перехвачено морскими силами из-за нарушения международного морского права.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Это уже пятый танкер теневого флота рф, который перехватывают французские военные.

Макрон заявил, что последняя операция против теневого флота проведена всего через несколько дней после аналогичной операции Великобритании и иллюстрирует решимость европейцев.

«Мы не позволим теневому флоту избегать санкций и финансировать военные усилия россии. Европа решительно настроена», – подчеркнул президент Франции.

Также он заверил, что Европа будет продолжать прилагать усилия, чтобы «увеличить стоимость войны для россии и способствовать установлению прочного и устойчивого мира в Украине».

По данным ГУР, судно Deliver ходит под флагом Камеруна и в обход санкций возит российскую нефть из порта Приморск преимущественно в Китай и Индию.

Напомним, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш. Кир Стармер заявил, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

После задержания Великобританией танкера теневого флота рф SMYRTOS ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты и избегать прохождения через Ла-Манш.

Тем временем в Британии рассматривают возможность продажи нефти, изъятой из российского танкера теневого флота, чтобы направить средства на поддержку Украины.

Также мы сообщали, что французские власти взяли под стражу капитана танкера Tagor, который подозревают в связях с российским «теневым флотом» и нарушении международных санкций. Судно было остановлено военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане при поддержке Великобритании.

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