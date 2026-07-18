На Одесщине в результате удара по парку развлечений погибли люди, среди пострадавших – ребенок

Общество
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В результате российского ракетного удара по парку развлечений в Одесской области в субботу, 18 июля, погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них – ребенок.
Иллюстративноефото: ye.ua

В субботу вечером, 18 июля, в результате российских ударов по Одесской области погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как отмечается, сегодня россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. В частности, одно из попаданий произошло на территории парка развлечений.

«Очередная за сегодня атака. Рф нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей», – написал Кипер.

По предварительным данным, в результате ракетного удара погибли два человека, среди четырех пострадавших есть ребенок.

«Под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция», – добавил руководитель области.

При этом, по данным ОВА, в другом населенном пункте в результате обстрела пострадал еще один человек, а также повреждены жилой дом и два легковых автомобиля.

Как известно, сегодня в результате удара дроном в Одесской области пострадал водитель грузовика. Также российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 18 июля, реактивный «Шахед» атаковал один из объектов инфраструктуры, в результате чего погиб человек и есть пострадавшие среди гражданских.

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