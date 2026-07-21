В Запорожье выросло количество жертв и пострадавших в результате российского авиаудара

Общество
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В Запорожье после удара российскими управляемыми авиабомбами продолжается спасательная операция. Известно о двух погибших и девяти пострадавших.
Фото ДСНС

В Запорожье продолжается спасательная операция на местах российских ударов авиабомбами. Уже известно о двух погибших, а также 9 пострадавших.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В Запорожье продолжается спасательная операция на местах российских ударов авиабомбами. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», – отметил глава государства.

Также, по данным Запорожской ОВА, уже известно о девяти пострадавших. Всем оказывается медицинская помощь.

В результате авиаударов в домах горят квартиры с первого по седьмой этаж. На месте работают экстренные службы, продолжается спасательная операция.

Напомним, днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. Ранее сообщалось об одном погибшем и еще одном раненом.

А утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в автомобиль погибла женщина.

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