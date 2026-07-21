Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США – СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассматривается как один из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Окончательного решения относительно его назначения пока нет.

Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента.

По словам представителей ОП, кандидатура Умерова связана с его опытом в сфере международных переговоров, в частности относительно оборонных договоренностей с партнерами.

«Drone Deal и переговоры – это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да – вполне возможно. Но пока решение не принято», – отметил один из собеседников.

Напомним, Рустем Умеров занимает должность Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 18 июля 2025 года.

Слухи о возможном назначении Умерова на новую должность появились после заявления президента Владимира Зеленского в пятницу, 17 июля, о том, что бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит Совет национальной безопасности и обороны.

Также известно, что 16 июля Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Корецкий уже заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

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