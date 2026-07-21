Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США – СМИ

Политика
Читати українською
Секретаря СНБО Рустема Умерова рассматривают среди основных претендентов на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Окончательного решения относительно назначения пока нет.
Фото: Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассматривается как один из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Окончательного решения относительно его назначения пока нет.

Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента.

По словам представителей ОП, кандидатура Умерова связана с его опытом в сфере международных переговоров, в частности относительно оборонных договоренностей с партнерами.

«Drone Deal и переговоры – это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да – вполне возможно. Но пока решение не принято», – отметил один из собеседников.

Напомним, Рустем Умеров занимает должность Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 18 июля 2025 года.

Слухи о возможном назначении Умерова на новую должность появились после заявления президента Владимира Зеленского в пятницу, 17 июля, о том, что бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит Совет национальной безопасности и обороны.

Также известно, что 16 июля Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Корецкий уже заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Посол США Назначение Рустем Умеров
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия может использовать дроны с маркировкой ВСУ для провокаций против НАТО – министр обороны Польши
«Готовимся к разным вариантам развития событий»: Зеленский провел совещание с Хмарой и Палисой
Черноморск остался без воды после российской атаки, жителей просят сделать запасы
инфографикаМобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году
ВАКС освободил от ответственности должностного лица департамента «Укрзализныци»
Силы обороны поразили МиГ-29, ЗРПК «Панцирь-С1» и станцию «Буссоль-С» оккупантов
Военный корабль рф провел боевые стрельбы у побережья Британии
Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США – СМИ
Хищение более 150 млн грн Нацгвардии: следователи сообщили о подозрении восьми лицам
Массовые внезапные проверки ТЦК выявили более 200 правонарушений – нардеп
Больше новостей