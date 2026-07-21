Апелляционная палата пересмотрит 4,5 года заключения для киевского адвоката

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Апелляционная инстанция открыла производство по жалобам стороны защиты приговора столичному адвокату.
фото: cntime.cn.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым к 4,5 годам лишения свободы приговорили адвоката Алексея Носова в предложении предоставить 200 тысяч долларов неправомерной выгоды прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры за передачу другому органу части дела бизнесмена Михаила Кипермана.

Такое решение 16 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным адвоката Алексея Носова в предложении предоставить взятку. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам защитников обвиняемого (Носова – ред.) на приговор ВАКС от 9 июня 2026 года по обвинению (Носова – ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины. Установить срок до 21 июля 2026 года включительно для представления возможных возражений на апелляционные жалобы», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении столичного адвоката на попытке подкупа детектива НАБУ и прокурора САП. По информации «Слово и дело», речь шла об Алексее Носове. По версии следствия, адвокат предлагал эти средства прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства по его подзащитному по делу о завладении электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

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НАБУ САП коррупция Взятка Адвокат Приговор Высший антикоррупционный суд Алексей Носов
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