Американские военные уничтожили ключевые мосты в Иране – СМИ

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Американские военные поразили как минимум пять стратегически важных мостов в районе Бендер-Аббаса в рамках операции против Ирана.
Фото ілюстративне getty images

Американские военные нанесли удары по нескольким стратегически важным мостам в Иране, которые использовались для сообщения с районом Бендер-Аббаса. Атаки стали частью масштабной операции США против Ирана, которая продолжается уже шестую ночь подряд.

Об этом сообщает The Telegraph.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, американские силы, в частности истребители, беспилотники и военные корабли, применили высокоточное оружие против десятков целей в Иране. Среди поражённых объектов были прибрежные системы наблюдения, средства противовоздушной обороны, военная логистическая инфраструктура, а также отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

Основной целью ударов, вероятно, стал прибрежный город Бендер-Аббас, где расположены штаб-квартира и главная база ВМС Ирана. Город также находится в самой узкой части Ормузского пролива.

Как отмечается, многие из атакованных мостов расположены на маршрутах, связанных с Бендер-Аббасом. Среди них – мосты Кахорестан и Гаривех. Всего было поражено как минимум пять мостов, в результате чего, по данным иранских государственных СМИ, погибли семь человек.

Кроме того, иранские СМИ сообщили об ударах по железнодорожной станции в прибрежном городе Бендер-Хамир и аэропорту Ираншахр на юго-востоке страны.

Атаки произошли после заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по энергетическим объектам и мостам Ирана, если Тегеран не вернётся к переговорам о мире.

«Мы выведем из строя все их электростанции. Мы уничтожим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – заявлял Трамп ранее на этой неделе.

В ответ Иран продолжил атаки на американские военные объекты в Сирии, Бахрейне, Кувейте, Иордании и Катаре.

Напомним, недавно США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану. Перед этим иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Также Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ормузского пролива, которая должна начать действовать во вторник в 16:00 по восточному времени США. Также он заявил, что США должны получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив.

В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

А накануне Трамп заявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

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