В Минобороны анонсировали передачу ВСУ новых бесшумных НРК-разведчиков

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины новый разведывательно-ударный НРК «Змей мини ударный».

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

20 июля 2026, 13:38 Украинские НРК: характеристики «Бандуры», «Вепря», NUMO и других наземных платформ «Слово и дело» показывает на инфографике характеристики украинских наземных роботизированных комплексов для боя, эвакуации раненых, логистики и минирования.

«Наземный дрон проектировали совместно с инженерами одной из самых эффективных боевых бригад Сил обороны. Его изготовили с учетом опыта более четырех лет войны и анализа боевого применения НРК на поле боя. Инженеры реализовали ряд конструктивных решений, благодаря которым платформа демонстрирует высокие показатели эффективности выполнения миссий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время испытаний и боевого применения НРК «Змей мини ударный» подтвердил высокие тактико-технические характеристики и возможности для выполнения миссий, которые были заявлены ранее.

В Минобороны также рассказали о преимуществах нового НРК, в частности, это:

скоростное колесное шасси с повышенными внедорожными возможностями;

бесшумный высокопроизводительный электрический двигатель;

малое время развертывания/свертывания комплекса;

длительное время автономной работы;

значительный запас хода;

дневные и тепловизионные камеры наблюдения;

малые габариты и малая масса.

Кроме того, уточняется, что новый НРК-разведчик является универсальным в применении.

«Змей мини ударный» помещается в багажник микроавтобуса, автомобильный прицеп или кузов пикапа. Транспортировка платформы не требует дополнительного оборудования», – рассказали в ведомстве.

При этом, как сообщается, платформа нового НРК оснащена боевым модулем с гранатометом МК19, который выделяется универсальностью снарядов и возможностью вести точный огонь с закрытых позиций. Также на этот НРК украинские военные смогут установить любой другой боевой модуль с пехотным вооружением.

Как известно, в апреле 2026 года украинские войска впервые захватили позицию рф без участия пехоты. Это стало возможным благодаря использованию наземных роботизированных комплексов – НРК.

Напомним, Верховная Рада Украины освободила от НДС операции по поставке НРК в Вооруженные Силы. Льгота будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

В апреле 2026 года Министерство обороны заявило, что планирует поставить ВСУ 25 тысяч НРК до июля – вдвое больше, чем за весь 2025 год. Тогда же Владимир Зеленский сообщил, что наземные роботизированные комплексы – один из самых актуальных запросов украинских военных наряду с усилением защиты от баллистики.

Также «Слово и дело» ранее рассказывало о наземных дистанционных системах отдельного профиля – противоминного: Germina, Vormela, «Гарт», «Змей». Подробнее об их характеристиках – в нашей инфографике..

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