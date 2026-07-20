В Минобороны анонсировали передачу ВСУ новых бесшумных НРК-разведчиков

Национальная безопасность
Читати українською
МОУ кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ новый украинский НРК, предназначенный для разведки, огневой поддержки и поражения врага.
Иллюстративное фотоt.me/V_Zelenskiy_official

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины новый разведывательно-ударный НРК «Змей мини ударный».

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Украинские НРК: характеристики «Бандуры», «Вепря», NUMO и других наземных платформ«Слово и дело» показывает на инфографике характеристики украинских наземных роботизированных комплексов для боя, эвакуации раненых, логистики и минирования.

«Наземный дрон проектировали совместно с инженерами одной из самых эффективных боевых бригад Сил обороны. Его изготовили с учетом опыта более четырех лет войны и анализа боевого применения НРК на поле боя. Инженеры реализовали ряд конструктивных решений, благодаря которым платформа демонстрирует высокие показатели эффективности выполнения миссий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время испытаний и боевого применения НРК «Змей мини ударный» подтвердил высокие тактико-технические характеристики и возможности для выполнения миссий, которые были заявлены ранее.

В Минобороны также рассказали о преимуществах нового НРК, в частности, это:

  • скоростное колесное шасси с повышенными внедорожными возможностями;
  • бесшумный высокопроизводительный электрический двигатель;
  • малое время развертывания/свертывания комплекса;
  • длительное время автономной работы;
  • значительный запас хода;
  • дневные и тепловизионные камеры наблюдения;
  • малые габариты и малая масса.

Кроме того, уточняется, что новый НРК-разведчик является универсальным в применении.

«Змей мини ударный» помещается в багажник микроавтобуса, автомобильный прицеп или кузов пикапа. Транспортировка платформы не требует дополнительного оборудования», – рассказали в ведомстве.

При этом, как сообщается, платформа нового НРК оснащена боевым модулем с гранатометом МК19, который выделяется универсальностью снарядов и возможностью вести точный огонь с закрытых позиций. Также на этот НРК украинские военные смогут установить любой другой боевой модуль с пехотным вооружением.

Как известно, в апреле 2026 года украинские войска впервые захватили позицию рф без участия пехоты. Это стало возможным благодаря использованию наземных роботизированных комплексов – НРК.

Напомним, Верховная Рада Украины освободила от НДС операции по поставке НРК в Вооруженные Силы. Льгота будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

В апреле 2026 года Министерство обороны заявило, что планирует поставить ВСУ 25 тысяч НРК до июля – вдвое больше, чем за весь 2025 год. Тогда же Владимир Зеленский сообщил, что наземные роботизированные комплексы – один из самых актуальных запросов украинских военных наряду с усилением защиты от баллистики.

Также «Слово и дело» ранее рассказывало о наземных дистанционных системах отдельного профиля – противоминного: Germina, Vormela, «Гарт», «Змей». Подробнее об их характеристиках – в нашей инфографике..

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
ВСУ Разведка Оружие Минобороны Оборона Военные Вооружение Дрон НРК
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Российская армия ударила по инфраструктуре Одессы, есть жертвы и раненые
Новый премьер Великобритании Бернем анонсировал первый разговор с Зеленским
Апелляция рассмотрит жалобу на приговор экс-директору ГП «Запорожгражданпроект»
В Генштабе опровергли увольнение Сырского и Гнатова
В «Дію» добавили функцию переноса мобильного номера
Ватикан готов принять мирную встречу Зеленского и путина
Войска рф ударили по одной из больниц в Херсоне, есть пострадавшие
авторская колонкаВремя для правительства: между годовым иммунитетом и постоянной ротацией
Президент Еврокомиссии провела первый телефонный разговор с Корецким: что обсудили
В Минобороны анонсировали передачу ВСУ новых бесшумных НРК-разведчиков
Больше новостей