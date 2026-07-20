Войска рф ударили по одной из больниц в Херсоне, есть пострадавшие

В Херсоне 20 июля российские войска обстреляли помещение одной из больниц города. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек, среди них – медработники и гражданские.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

«Около 11:40 российские захватчики обстреляли учреждение здравоохранения в Херсоне. В результате атаки повреждено помещение медучреждения, а также пострадали трое работников больницы», – написал сначала руководитель ОВА Александр Прокудин.

Как отмечается, пострадали также сотрудники больницы: у 49-летней врача и слесарей в возрасте 52 и 71 года диагностировали взрывные травмы и контузии.

За медицинской помощью также обратились 18-летний парень и две медицинские сестры в возрасте 43 и 47 лет – у них диагностировали взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Женщин госпитализировали. Парню после оказания необходимой помощи назначили амбулаторное лечение.

Уже в 14:29 стало известно о седьмой раненой в результате российского обстрела больницы в Херсоне – 60-летняя медработница получила взрывную травму и контузию.

Напомним, что сегодня оккупанты нанесли авиаудар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Известно о двух жертвах, еще 15 человек пострадали.

Кроме того, утром 20 июля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Позже оккупанты нанесли удар беспилотником по Запорожью, под атакой оказалось предприятие пищевой промышленности. В результате вражеского удара четыре человека получили ранения.

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