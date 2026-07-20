Оккупанты атаковали дроном предприятие в Запорожье, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в понедельник, 20 июля, нанесли удар беспилотником по Запорожью. Под атакой оказалось предприятие пищевой промышленности.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

В результате вражеского удара четыре человека получили ранения, им уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Из-за попадания разрушено производственное помещение, также повреждено технологическое оборудование предприятия.

Напомним, что сегодня оккупанты нанесли авиаудар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Известно о двух жертвах, еще 15 человек пострадали.

Кроме того, утром 20 июля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

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