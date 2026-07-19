В работе нейросети ChatGPT произошел масштабный сбой

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В воскресенье, 19 июля, в работе ChatGPT произошел масштабный сбой по всему миру. В нейросети не работали ряд функций, а причины сбоя пока неизвестны.
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В работе ChatGPT сегодня вечером, 19 июля произошел масштабный сбой, проблемы возникли у пользователей по всему миру. В частности, нейросеть очень долгое время обрабатывает запросы или полностью выдает ошибку.

О соответствующем сбое свидетельствуют данные Downdetector, отслеживающие качество работы сервисов.

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Как отмечается, в работе чат-бота сбой был зафиксирован около 17:00 по киевскому времени. Пик сбоя продолжался около 17:36.

Пользователи говорят о некорректной работе сайта и приложения ChatGPT. В частности, на сайте нейросети некоторое время не отображались созданные проекты, а сам ChatGPT выдавал ошибку при задачах.

Также в самом чате не грузились предыдущие чаты, а также не генерировались новые ответы на запросы пользователей нейросети. Причины сбоя на данный момент неизвестны.

По состоянию на 18:26 ChatGPT начал работать в обычном режиме у большинства пользователей из разных стран мира.

В воскресенье, 19 июля, в работе ChatGPT произошел масштабный сбой по всему миру. В нейросети не работали ряд функций, а причины сбоя пока неизвестны.
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Как известно, в ночь на вторник, 14 июля, короткие ссылки Telegram в доменной зоне .me временно перестали работать по всему миру из-за блокировки со стороны реестра в Черногории.

Напомним, в этом году масштабный сбой произошел в работе ChatGPT. Проблемы возникали у пользователей из разных стран мира. В частности, нейросеть очень долгое время обрабатывала запросы или полностью выдавала ошибку.

Также в работе популярных сервисов Meta 12 июня фиксировался масштабный сбой. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с Facebook, Instagram, Messenger и Downdetector.

Ранее 2 июня на подобную проблему уже жаловались пользователи monobank, Facebook, Viber и ряда других сервисов.

Кроме этого, в Украине начал работу новый ИИ-ассистент Lapathoniia, созданный на базе отечественных больших языковых моделей.

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