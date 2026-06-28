«Дух Анкориджа» мертв: Сибига сделал заявление о переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Кремлю стоит прекратить жить иллюзиями относительно так называемого «духа Анкориджа» и перейти к реальным переговорам. По его словам, любые мирные планы без участия Украины обречены на провал.

Об этом сообщил Сибига в соцсети X.

27 июня 2026, 19:50 Трамп на саммите G7 намекнул, что может отказаться от «Анкориджских договоренностей» – Axios Президент США во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от Анкориджских договоренностей.

Глава украинского МИД отметил, что россияне часто вспоминают так называемый «дух Анкориджа», хотя никто точно не может объяснить, что именно имеется в виду.

По словам Сибиги, в россии верят в этот символический образ и пытаются убедить других в его значении.

«Реальность четко свидетельствует об одном: если "дух Анкориджа" даже существовал, то сейчас он точно мертв», – написал министр.

Он подчеркнул, что главный вывод для Кремля заключается в том, что любые мирные планы, подготовленные без участия Украины, обречены на провал.

«Москве пора перестать верить в духов и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну», – подчеркнул Сибига.

Министр также заявил, что владимир путин не достигнет поставленных целей на поле боя.

«Чем дольше путин будет отказываться признавать реальность – а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, – тем хуже все будет становиться для россии», – подытожил он.

Напомним, президент США во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от Анкориджских договоренностей.

Стоит отметить, что российские чиновники неоднократно апеллировали к «духу Анкориджа» в контексте возможных путей завершения войны против Украины. Так, недавно путин заявил, что якобы имеет договоренность с Дональдом Трампом о «компромиссном мирном плане», который, по его словам, был согласован во время саммита на Аляске.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Штаты не заключали никаких конкретных договоренностей с россией. Речь шла только о предложении, «но это так и не стало соглашением».

В Государственном департаменте США также считают, что Украина находится в моменте, когда ей удалось перехватить инициативу в войне против россии и изменить динамику боевых действий в свою пользу.

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