«Дух Анкориджа» мертв: Сибига сделал заявление о переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Кремлю стоит прекратить жить иллюзиями относительно так называемого «духа Анкориджа» и перейти к реальным переговорам. По его словам, любые мирные планы без участия Украины обречены на провал.
Об этом сообщил Сибига в соцсети X.
Глава украинского МИД отметил, что россияне часто вспоминают так называемый «дух Анкориджа», хотя никто точно не может объяснить, что именно имеется в виду.
По словам Сибиги, в россии верят в этот символический образ и пытаются убедить других в его значении.
«Реальность четко свидетельствует об одном: если "дух Анкориджа" даже существовал, то сейчас он точно мертв», – написал министр.
Он подчеркнул, что главный вывод для Кремля заключается в том, что любые мирные планы, подготовленные без участия Украины, обречены на провал.
«Москве пора перестать верить в духов и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну», – подчеркнул Сибига.
Министр также заявил, что владимир путин не достигнет поставленных целей на поле боя.
«Чем дольше путин будет отказываться признавать реальность – а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, – тем хуже все будет становиться для россии», – подытожил он.
Напомним, президент США во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от Анкориджских договоренностей.
Стоит отметить, что российские чиновники неоднократно апеллировали к «духу Анкориджа» в контексте возможных путей завершения войны против Украины. Так, недавно путин заявил, что якобы имеет договоренность с Дональдом Трампом о «компромиссном мирном плане», который, по его словам, был согласован во время саммита на Аляске.
Недавно государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Штаты не заключали никаких конкретных договоренностей с россией. Речь шла только о предложении, «но это так и не стало соглашением».
В Государственном департаменте США также считают, что Украина находится в моменте, когда ей удалось перехватить инициативу в войне против россии и изменить динамику боевых действий в свою пользу.
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