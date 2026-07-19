Более 3000 средств поражения за неделю: Зеленский раскрыл масштаб атак рф

Ночью россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Всего враг выпустил по Украине более 40 ракет разных типов, большинство из которых направил на столицу, а также 120 ударных беспилотников. Президент Владимир Зеленский заявил, что только за неделю враг применил более 3000 средств поражения.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

19 июля 2026, 09:19 Россия ночью выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: ПВО сбила большинство целей В ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БПЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

По его данным, в Киеве и области в результате удара погиб один человек, еще 16 получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ликвидация последствий продолжается на трех локациях. К работам привлекли почти 600 спасателей.

Соответствующие службы также работают в Одесской области, которая подверглась российским ударам.

Зеленский сообщил, что только в течение недели россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов.

В результате атак были ранены люди в Одесской области и Запорожье, а разрушения зафиксировали в Сумской и Черниговской областях.

Также под ударами находились Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Президент подчеркнул, что защита от баллистических ракет остается одним из главных приоритетов Украины.

«Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки средств против баллистики. Эти пакеты сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой российской массированной атаки», – заявил Зеленский.

Он также призвал партнеров не ослаблять давление на россию и не затягивать с новыми решениями.

«Промедление с новыми решениями дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений», – добавил президент.

Напомним, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.