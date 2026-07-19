На востоке Турции произошло землетрясение

Утром 18 июля в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки зафиксировали в провинции Малатья.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), передает Euronews.

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали около 6:20 по местному времени в районе Батталгази провинции Малатья. Колебания ощущались также в провинциях Элязыг, Адыяман, Тунджели и Шанлыурфа.

По данным AFAD, на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать ситуацию на местах.

Турция является одной из самых сейсмически активных стран мира. Ежегодно там фиксируют как минимум одно землетрясение магнитудой 5,0 или выше. В течение последнего столетия страна пережила несколько мощных землетрясений, в частности землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, которое унесло жизни почти 33 тысяч человек, а также землетрясение в Измите в 1999 году, в результате которого погибли около 17 тысяч человек.

В 2023 году два разрушительных землетрясения в провинции Кахраманмараш привели к гибели более 53 тысяч человек. Экономический ущерб от той катастрофы оценивали почти в 10% ВВП Турции за 2023 год.

Напомним, «землетрясение века» потрясло Венесуэлу 25 июня, и поисково-спасательные работы в стране не прекращаются ни на мгновение. Ранее сообщалось о почти 4,3 тысячи погибших, тогда как десятки тысяч людей все еще считались пропавшими без вести.

А в начале землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера произошло в Миргородском районе Полтавской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.