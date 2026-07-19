Киев оказался под массированной атакой баллистических ракет: что известно о последствиях (дополнено)

В ночь на 19 июля российские войска совершили массированную баллистическую атаку на Киев. Из-за обстрела есть разрушения в нескольких районах столицы.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр столицы сообщил, что в Деснянском районе Киева поднимается дым вблизи одного из торговых центров. По другому адресу загорелись автомобили. Также зафиксировано попадание в нежилое помещение. В Шевченковском районе есть вызов медиков.
Известно, что город массированно атаковали баллистикой.
Первые цели военные заметили около 01:21. Ракеты двигались через Сумскую и Черниговскую области. Уже через несколько минут Воздушные силы предупредили о нескольких баллистических ракетах, направленных на Киев.
Впоследствии военные неоднократно фиксировали новые пуски из районов Брянска и Курска. В частности, в 01:32 сообщалось о двух группах ракет, которые двигались через Сумщину в направлении столицы.
Дополнено. По состоянию на 2:02 известно о разрушениях в нескольких районах города:
- в Святошинском районе загорелся частный жилой дом;
- в Шевченковском районе в результате падения обломков поврежден многоквартирный жилой дом, в нем возник пожар;
- в Днепровском районе горят торгово-развлекательный центр и автомобили;
- В Соломенском районе, по предварительной информации, попадание в многоквартирный жилой дом.
Также есть информация о разрушениях на одной из станций метро.
Напомним, накануне в результате российских ударов по Одесской области погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок.
Кроме этого, под ударом было Запорожье. Город обстреляли КАБами, в результате чего ранения получили пять человек.
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