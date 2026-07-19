Киев оказался под массированной атакой баллистических ракет: что известно о последствиях (дополнено)

В ночь на 19 июля российские войска совершили массированную баллистическую атаку на Киев. Из-за обстрела есть разрушения в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы сообщил, что в Деснянском районе Киева поднимается дым вблизи одного из торговых центров. По другому адресу загорелись автомобили. Также зафиксировано попадание в нежилое помещение. В Шевченковском районе есть вызов медиков.

Известно, что город массированно атаковали баллистикой.

Первые цели военные заметили около 01:21. Ракеты двигались через Сумскую и Черниговскую области. Уже через несколько минут Воздушные силы предупредили о нескольких баллистических ракетах, направленных на Киев.

Впоследствии военные неоднократно фиксировали новые пуски из районов Брянска и Курска. В частности, в 01:32 сообщалось о двух группах ракет, которые двигались через Сумщину в направлении столицы.

Дополнено. По состоянию на 2:02 известно о разрушениях в нескольких районах города:

в Святошинском районе загорелся частный жилой дом;

в Шевченковском районе в результате падения обломков поврежден многоквартирный жилой дом, в нем возник пожар;

в Днепровском районе горят торгово-развлекательный центр и автомобили;

В Соломенском районе, по предварительной информации, попадание в многоквартирный жилой дом.

Также есть информация о разрушениях на одной из станций метро.

Напомним, накануне в результате российских ударов по Одесской области погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок.

Кроме этого, под ударом было Запорожье. Город обстреляли КАБами, в результате чего ранения получили пять человек.

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