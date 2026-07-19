Силы обороны поразили российский «Бук» и важный мост для оккупантов

В ночь на 19 июля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным и логистическим объектам россиян. Поражены два танкера, плавучий кран, зенитный ракетный комплекс «Бук» и автомобильный мост, который использовали оккупанты.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

19 июля 2026, 10:44 СБС ударили по 13 подстанциям и четырем судам рф В ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 59 российских целей. Под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

Два российских танкера атаковали в акватории Черного моря. По данным военных, суда перевозили нефть, нефтепродукты и топливо для нужд армии рф.

Еще одной целью стал плавучий кран в Азовском море. Он обеспечивал портовые работы, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживал морскую логистику оккупационных войск.

Кроме того, Силы обороны поразили зенитный ракетный комплекс «Бук» вблизи Зеленополья Запорожской области.

В Донецкой области под удар попал автомобильный мост в районе Новоэкономического. Российские военные использовали его для перевозки грузов и снабжения своих подразделений.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», – заявили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что той же ночью дроны Сил беспилотных систем атаковали военную логистику и энергетическую инфраструктуру оккупантов.

В частности, беспилотники поразили два танкера, сухогруз и плавучий кран, а также ряд электроподстанций на временно оккупированных территориях, включая Крым.

В ночь на 17 июля «Птицы Мадяра» поразили еще 12 судов российского «теневого флота», а за треть месяца военным удалось «обезвредить» более 100 «теневых судов» флота российской федерации.

А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске вспыхнула нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.

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