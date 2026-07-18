Оккупанты ударили реактивным дроном по Кривому Рогу, есть жертва и раненые

Общество
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В субботу, 18 июля, в результате вражеского удара по объекту критической инфраструктуры в Кривом Роге погиб человек.
Getty images

В Кривом Роге сегодня, 18 июля, реактивный «Шахед» атаковал один из объектов инфраструктуры, в результате чего погиб человек и есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщают руководитель ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Один человек погиб из-за атаки россиян на Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Там начался пожар», – говорится в сообщении ОВА.

При этом Вилкул уточнил, что в результате атаки пострадали гражданские, сейчас их количество устанавливается.

«Российский враг атаковал реактивным «Шахедом» объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Начинаем аварийно-спасательную операцию», – заявил чиновник.

Напомним, вчера, 17 июля, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще девять человек получили ранения.

Также сегодня российские войска нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области.

Как известно, россия меняет подходы к применению ударных дронов «Шахед», переходя от массированных атак к более точечным и сложным ударам с использованием ручного управления.

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Кривой Рог Раненые Атака Обстрел Шахед Погибшие
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