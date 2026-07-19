В Киеве после ударов ракет горят жилые дома, магазины и авто: все детали об обстреле (дополнено)

В ночь на 19 июля российские войска массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия ударов зафиксировали минимум в пяти районах столицы, а также известно о по меньшей мере двух пострадавших.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.
По предварительной информации, последствия обстрела фиксируют в пяти районах Киева. Два человека пострадали, обоих госпитализировали в стационары городских больниц.
На данный момент известно, что:
- в Шевченковском районе в результате падения обломков поврежден многоквартирный жилой дом, в нем возник пожар. Также загорелось нежилое помещение. Поступал вызов медиков;
- в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Кроме того, загорелось помещение супермаркета;
- в Святошинском районе горит частный жилой дом;
- в Днепровском районе, по данным КГВА, горять торгово-развлекательный центр и автомобили. Кличко добавил, что в результате падения обломков фиксируют возгорание в общежитии;
- в Деснянском районе, по информации Кличко, дым поднимается вблизи одного из торговых центров, по другому адресу горят автомобили. Также зафиксировано попадание в нежилое помещение.
На места попаданий и пожаров направляются экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, Киев этой ночью оказался под массовым баллистическим обстрелом.
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