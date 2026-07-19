В Киеве после ударов ракет горят жилые дома, магазины и авто: все детали об обстреле (дополнено)

Национальная безопасность
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Россия массированно атаковала Киев баллистикой. Повреждены многоэтажки, возникли пожары в частном доме, ТРЦ и супермаркете.
Фото условное: ГСЧС

В ночь на 19 июля российские войска массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия ударов зафиксировали минимум в пяти районах столицы, а также известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

По предварительной информации, последствия обстрела фиксируют в пяти районах Киева. Два человека пострадали, обоих госпитализировали в стационары городских больниц.

На данный момент известно, что:

  • в Шевченковском районе в результате падения обломков поврежден многоквартирный жилой дом, в нем возник пожар. Также загорелось нежилое помещение. Поступал вызов медиков;
  • в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Кроме того, загорелось помещение супермаркета;
  • в Святошинском районе горит частный жилой дом;
  • в Днепровском районе, по данным КГВА, горять торгово-развлекательный центр и автомобили. Кличко добавил, что в результате падения обломков фиксируют возгорание в общежитии;
  • в Деснянском районе, по информации Кличко, дым поднимается вблизи одного из торговых центров, по другому адресу горят автомобили. Также зафиксировано попадание в нежилое помещение.

На места попаданий и пожаров направляются экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, Киев этой ночью оказался под массовым баллистическим обстрелом.

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ГСЧС Киев Пожар Ракетный удар Атака на Киев
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