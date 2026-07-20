Ryanair потеряла треть прибыли из-за скачка цен на авиатопливо

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Ryanair сократила чистую прибыль на 34 процента во втором квартале из-за резкого роста стоимости авиатоплива. В то же время авиакомпания перевезла рекордные 61,3 млн пассажиров.
Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о существенном сокращении прибыли за первый квартал финансового года. Основной причиной компания называет резкое подорожание авиатоплива.

Об этом говорится в финансовом отчете перевозчика.

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По итогам апреля–июня чистая прибыль Ryanair составила 538 млн евро, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда компания заработала 820 млн евро.

Наибольшее влияние на финансовые результаты оказал рост стоимости не захеджированного авиатоплива. Цена на 20% закупок топлива, которые не были защищены хеджированием, за квартал удвоилась и достигла 150 долларов за баррель. В Ryanair связывают это с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на снижение прибыли, выручка авиакомпании выросла на 0,9% – до 4,38 млрд евро. В то же время операционные расходы увеличились на 11% и достигли 3,81 млрд евро.

За отчетный период Ryanair перевезла 61,3 млн пассажиров, что почти на 6% больше, чем в прошлом году.

В компании также сообщили, что доход на одного пассажира сократился на 5%, поскольку средняя стоимость авиабилетов снизилась на 6%, тогда как поступления от дополнительных услуг остались почти неизменными.

Напомним, правительство Великобритании разрешило авиакомпаниям отменять или объединять рейсы в летний сезон ради экономии авиационного топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее европейский комиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас заверял, что в Европейском Союзе на данный момент не наблюдается дефицита авиационного топлива, который мог бы привести к массовой отмене рейсов.

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