Президент Еврокомиссии провела первый телефонный разговор с Корецким: что обсудили

Национальная безопасность
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Президент ЕК провела первый разговор с новым премьером Сергеем Корецким. Стороны обсудили вопросы евроинтеграции, обороны и подготовки к зиме.
Фото: Panama Pictures

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Стороны обсудили сотрудничество в вопросах евроинтеграции, обороны и подготовки к новому отопительному сезону.

Об этом она сообщила в соцсети X.

Какие законопроекты отзовут из Рады из-за отставки правительства Свириденко«Слово и дело» показывает на инфографике, какие евроинтеграционные, оборонные и другие важные законопроекты считаются отозванными из-за отставки Юлии Свириденко и ее правительства.

По словам главы Еврокомиссии, Брюссель и дальше будет тесно сотрудничать с украинским правительством над реализацией реформ, необходимых для продвижения переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

«Наше соглашение по беспилотникам позволит использовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самой инновационной военной техники Украины. Мы также обсудили подготовку к зиме и вопросы, касающиеся критической энергетической инфраструктуры», – рассказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Украина сможет рассчитывать, на дальнейшую поддержку со стороны Еврокомиссии, в частности, в сфере управления энергетическим сектором.

Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них народные депутаты будут голосовать отдельно.

Корецкий уже заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

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