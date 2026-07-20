Россияне нанесли шесть ударов по Краматорску, есть погибшие и десяток раненых

Россияне сегодня утром, 20 июля, нанесли шесть ударов по жилым кварталам Краматорска, в результате чего два человека погибли и еще десять получили ранения.

Об этом сообщают пресс-служба полиции Донетчины и руководитель ОВА Вадим Филашкин.

Отмечается, что сегодня под утро армия рф нанесла шесть ударов по жилым кварталам, под завалами оказались люди. Пострадавших деблокировали полицейские и спасатели.

«Погибли по меньшей мере двое гражданских: 65-летний мужчина и еще один человек, данные которого устанавливаются. Ранения получили 41-летний мужчина и три женщины в возрасте 22, 32 и 60 лет», - уточнили правоохранители.

По данным местных властей, в результате утренней атаки повреждены 12 многоквартирных домов и два админздания в Краматорске.

Впоследствии Филашкин уточнил, что количество раненых в Краматорске увеличилось до 10 человек. Он добавил, что в результате атаки были повреждены также три медицинских учреждения.

«Два человека погибли и 10 ранены в результате ночных ударов по Краматорску. Среди ночи россияне сбросили на город 9 управляемых авиабомб. Одна из них попала прямо в многоэтажку», – написал глава области.

Как известно, в ночь на понедельник, 20 июля, российские войска атаковали Украину 94 ударными беспилотниками различных типов, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Напомним, российская оккупационная армия 20 июля нанесла авиаудар по городу Павлоград в Днепропетровской области. Известно о двух жертвах, более 10 человек ранены.

Также сегодня утром, 20 июля, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.