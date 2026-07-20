Американская компания создает более дешевый аналог ракет Patriot

Американская оборонная компания Lockheed Martin начала разработку новой ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, которая должна стать значительно более дешевой альтернативой нынешним перехватчикам PAC-3 MSE.

Об этом сообщает Reuters.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Речь идет о новой модели PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE). По данным компании, ее стоимость будет более чем в два раза ниже, чем у ракеты PAC-3 MSE, цена которой на данный момент составляет около 4 млн долларов за единицу.

Президент Lockheed Martin Тим Кэхилл подчеркнул, что американские и союзнические войска нуждаются в боево проверенных средствах ПВО, которые в то же время будут более доступными по цене. Впрочем, серийное производство новых ракет может начаться не ранее чем через 36 месяцев. Изготавливать PAC-3 ACE компания планирует совместно с американскими и европейскими промышленными партнерами.

Как отмечает Reuters, разработка новой ракеты является ответом крупных оборонных корпораций на растущую конкуренцию со стороны стартапов, которые предлагают более быстрое, дешевое и масштабное производство современного вооружения.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на июльском саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщало, что ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, изначально скорее всего, будут изготавливать в Германии или другой европейской стране.

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