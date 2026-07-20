Бернем стал новым премьер-министром Великобритании

Бывший мэр Манчестера и лидер лейбористов Энди Бернем официально стал новым 59-м премьер-министром Великобритании.
Об этом 20 июля сообщает BBC.
Это произошло около 14:20 по Киеву, после чего он покинул Букингемский дворец и направился на Даунинг-стрит, чтобы выступить со своей первой речью.
Король Великобритании Чарльз пригласил его сформировать правительство на закрытой встрече в Букингемском дворце.
Позже Букингемский дворец обнародовал полное заявление, подтверждающее назначение Энди Бернема премьер-министром.
«Его Величество принял на аудиенции многоуважаемого члена парламента Эндрю Бернема и поручил ему сформировать новое правительство. Многоуважаемый член парламента Эндрю Бернем принял предложение короля и поцеловал ему руку после назначения премьер-министром и первым лордом Казначейства», – говорится в заявлении.
Король Чарльз также принял супругу Бернема Мари-Франс ван Хел.
Напомним, что Кир Стармер сегодня официально покинул пост премьер-министра Великобритании. Он возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.
Также мы сообщали, что министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз совершила неанонсированный визит в Киев в рамках усиления британской поддержки Украины.
К тому же «Слово и дело» собрало все, что известно об Энди Бернеме, который заменил Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.
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