Бернем стал новым премьер-министром Великобритании

Бывший мэр Манчестера и лидер лейбористов Энди Бернем официально стал новым 59-м премьер-министром Великобритании.

Об этом 20 июля сообщает BBC.

Это произошло около 14:20 по Киеву, после чего он покинул Букингемский дворец и направился на Даунинг-стрит, чтобы выступить со своей первой речью.

Король Великобритании Чарльз пригласил его сформировать правительство на закрытой встрече в Букингемском дворце.

17 июля 2026, 13:16 Смена премьера Британии: что известно о предполагаемом преемнике Стармера Энди Бернеме Что известно о лидере британских лейбористов Энди Бернеме, который может возглавить правительство Британии после Кира Стармера – на инфографике Слово и дело.

Позже Букингемский дворец обнародовал полное заявление, подтверждающее назначение Энди Бернема премьер-министром.

«Его Величество принял на аудиенции многоуважаемого члена парламента Эндрю Бернема и поручил ему сформировать новое правительство. Многоуважаемый член парламента Эндрю Бернем принял предложение короля и поцеловал ему руку после назначения премьер-министром и первым лордом Казначейства», – говорится в заявлении.

Король Чарльз также принял супругу Бернема Мари-Франс ван Хел.

Напомним, что Кир Стармер сегодня официально покинул пост премьер-министра Великобритании. Он возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.

Также мы сообщали, что министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз совершила неанонсированный визит в Киев в рамках усиления британской поддержки Украины.

К тому же «Слово и дело» собрало все, что известно об Энди Бернеме, который заменил Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.

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