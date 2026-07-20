СБУ ударила по координационному центру ФСБ рф в Херсонской области

Бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили координационный центр и ударили по сосредоточению сотрудников ФСБ россии на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщает СБУ в Телеграм-канале 20 июля.

По предварительным данным, СБУ удалось ликвидировать как минимум 100 российских военных. Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты и были обустроены инженерные заграждения с подземными укрытиями.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

«Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар», – говорится в сообщении.

Специалисты СБУ добавили, что подобные спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации и заставляют россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов.

Напомним, Служба безопасности Украины также подвела итоги еще одной недели 40-дневной операции и рассказала, какие объекты российской федерации были поражены.

Также мы сообщали, что ночью 20 июля Силы беспилотных систем поразили семь российских судов, ряд энергетических объектов в временно оккупированном Крыму и шесть элементов противовоздушной обороны рф.

Кроме этого стало известно, что украинские дроны массово атаковали Алушту и ряд населенных пунктов на ВОТ Крыма. В результате удара БПЛА произошел пожар на электроподстанции в Алуште, а в западной, южной и восточной частях полуострова частично пропал свет.

А президент Владимир Зеленский подтвердил атаку Сил обороны Украины на Московский регион. Поражены логистические объекты и нефтебаза рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.