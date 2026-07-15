На Николаевщине от удара российских дронов повреждены иностранные суда, есть погибшие

Национальная безопасность
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Войска рф атаковали объект критической инфраструктуры в Николаевском районе. В результате удара были повреждены два иностранных гражданских судна.
Фото: facebook.com/mykprok

Российские войска утром 15 июля атаковали объект критической инфраструктуры в Николаевском районе двумя реактивными беспилотниками Shahed-238. В результате удара были повреждены два гражданских судна под флагами Республики Либерия и Каймановых Островов.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуре.

Зеленский заявил, что руководство рф «сошло с ума» и пообещал усилить защиту УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается от мира.

В результате атаки тяжелых ранений получил 60-летний работник одного из судов. Мужчину с множественными ожогами доставили в больницу, однако впоследствии он скончался.

В тот же день российские оккупанты нанесли еще один удар беспилотниками по Баштанскому району области. Попадания пришлись по территории частного предприятия, где были повреждены складские помещения с зерном и сельскохозяйственная техника.

В результате этой атаки погиб 67-летний водитель погрузчика. Еще один работник предприятия – 65-летний водитель грузового автомобиля получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

«Прокуроры во взаимодействии со следователями, криминалистами и другими правоохранителями документируют последствия очередных военных преступлений, совершенных вооруженными силами россии», – говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты усилили атаки на гражданские суда в акватории Черного моря. Так, 14 июля враг атаковал два торговых корабля под флагами Танзании и Либерии.

Также сообщалось, что во вторник враг нанес удар по гражданскому судну под флагом Маршалловых островов.

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