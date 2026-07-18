В Чехии на трассе столкнулись пассажирские автобусы, почти 40 пострадавших

В субботу, 18 июля, в Чехии в результате ДТП с участием двух городских автобусов пострадали по меньшей мере 39 человек.

Об этом сообщает местное издание Novinky.

Как отмечается, авария произошла сегодня, 18 июля, около 09:30 вблизи населенного пункта Алексовице на главной дороге между Брно и Зноймо, недалеко от поворота на Леховице.

При этом из-за масштаба аварии служба скорой помощи привлекла также медиков, которые на момент инцидента не находились на дежурстве.

«На месте происшествия работают все службы экстренной помощи. По предварительной информации, автобусы столкнулись лоб в лоб. На месте много пострадавших», – заявила спикер полиции Петра Грузова.

По данным правоохранителей, к ликвидации последствий аварии привлекли 13 машин скорой помощи, медицинский вертолет, инспектора дорожного движения и специальный крупный автомобиль скорой помощи для одновременной транспортировки нескольких пострадавших.

Согласно информации служб экстренной помощи, по меньшей мере 30 человек получили легкие травмы, а еще девять пострадавших – травмы средней и тяжелой степени. Пострадавших доставляют в больницы в Брно и Зноймо.

Указывается, что помощь также предложила и соседняя Австрия, однако чешские спасатели пока что не воспользовались этим предложением.

Как известно, в смертельном ДТП в Одесской области 9 июля погиб 15-летний юноша. Также пострадали 10 человек.

Напомним, суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП в Николаевской области с 12 погибшими. Его отправили в СИЗО.

Также во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб 67-летний пассажир легковушки, еще два человека были госпитализированы.

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