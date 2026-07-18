В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Московской области и российских судов

Силы обороны в ночь на 18 июля поразили ряд военных и военно-экономических объектов россии, в частности нефтебазу в Московской области, российские танкеры в Черном и Азовском морях, а также сторожевой корабль «Светляк» в Керчи.
Об этом сообщили в Генштабе.
Как отмечается, в результате атаки было поражено нефтебаза «Нафто-Сервис» в Ногинске Московской области рф. На объекте зафиксировали попадание и последующий пожар.
Нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил российской федерации.
Кроме того, украинские силы поразили два танкера, два плавучих крана и один буксир в акваториях Азовского и Черного морей.
В Генштабе подчеркнули, что танкеры использовались для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива, а портовые суда обеспечивали военную логистику противника, в частности перевозку грузов, загрузку и разгрузку техники.
Отдельной целью стал сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк» во временно оккупированной Керчи. Это уже второй корабль этого типа, пораженный Силами обороны Украины в течение последних двух дней.
Корабли проекта «Светляк» предназначены для патрулирования морских районов, сопровождения судов и выполнения задач в составе военно-морских сил и других силовых структур России.
Также украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Белая в районе Сабовки Луганской области. Этот объект российские войска использовали для обеспечения военной логистики.
Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске вспыхнула нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
Позже президент Владимир Зеленский подтвердил удары украинских сил по военно-логистическим объектам на территории россии, а также по целям на временно оккупированных территориях и в акваториях Черного и Азовского морей.
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