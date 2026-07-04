«Столица рф – Москва, а не Константиновка»: у путина ответили Зеленскому на предложение встречи

Политика
Читати українською
В Кремле отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором владимиром путиным в якобы захваченной россиянами Константиновке.
фото: росСМИ

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил о готовности российского диктатора владимира путина встретиться с президентом Владимиром Зеленским исключительно в столице рф, повторив утверждение о том, что Константиновка якобы находится под контролем захватчиков.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря путина, которое цитируют российские пропагандистские СМИ.

Ключевое сражение лета: что происходит в КонстантиновкеПрогнозы по Константиновке нельзя назвать оптимистичными – россияне пытаются использовать ту же тактику, что и в Покровске.

Как отмечается, Песков прокомментировал инициативу Зеленского провести переговоры в Константиновке Донецкой области, которая якобы «перешла под контроль» российской армии, хотя украинские власти и командование ВСУ не подтверждают эту информацию.

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в рф, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей рф является Москва, а не Константиновка», – сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков также добавил, что украинский лидер может прибыть в Москву, «как только будет готов принять важные ответственные решения», содержание которых Зеленскому якобы «хорошо известно», вероятно, имея в виду его согласие на ультиматумы Кремля.

Напомним, накануне российский диктатор путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Заявление путина уже отбросили в Генштабе ВСУ.

Собственно, с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 сроков захвата Донецкой области. Теперь Россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года. Однако стоит напомнить, что россияне не впервые сообщают о якобы захвате населенных пунктов, что не соответствует действительности.

Также впоследствии Зеленский отреагировал на заявления рф по Константиновке, подчеркнув, что «путин решил солгать миру и Трампу».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Владимир Путин Кремль Дмитрий Песков Переговоры Переговоры с россией Константиновка
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киеве возросло количество жертв массированного российского обстрела 2 июля
«Столица рф – Москва, а не Константиновка»: у путина ответили Зеленскому на предложение встречи
Войска рф нанесли удар по магазину в Краматорске, есть пострадавшие
В США зафиксировали почти миллион обесточиваний на фоне экстремальной жары
В Польше заявили, что ожидают «четких сигналов» от Украины из-за скандала с «героями УПА»
Оккупанты ударили по жилому району Запорожья, среди раненых – ребенок
ПВО, море и ВМС: Зеленский обсудил защиту Юга
Россияне снова обстреляли шахту ДТЭК на Днепропетровщине, есть погибший и раненые
В Польше призвали блокировать вступление Украины в ЕС из-за «культа Бандеры»
Ультраправая «Альтернатива для Германии» переизбрала своих лидеров
Больше новостей