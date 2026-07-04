Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил о готовности российского диктатора владимира путина встретиться с президентом Владимиром Зеленским исключительно в столице рф, повторив утверждение о том, что Константиновка якобы находится под контролем захватчиков.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря путина, которое цитируют российские пропагандистские СМИ.

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Как отмечается, Песков прокомментировал инициативу Зеленского провести переговоры в Константиновке Донецкой области, которая якобы «перешла под контроль» российской армии, хотя украинские власти и командование ВСУ не подтверждают эту информацию.

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в рф, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей рф является Москва, а не Константиновка», – сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков также добавил, что украинский лидер может прибыть в Москву, «как только будет готов принять важные ответственные решения», содержание которых Зеленскому якобы «хорошо известно», вероятно, имея в виду его согласие на ультиматумы Кремля.

Напомним, накануне российский диктатор путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Заявление путина уже отбросили в Генштабе ВСУ.

Собственно, с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 сроков захвата Донецкой области. Теперь Россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года. Однако стоит напомнить, что россияне не впервые сообщают о якобы захвате населенных пунктов, что не соответствует действительности.

Также впоследствии Зеленский отреагировал на заявления рф по Константиновке, подчеркнув, что «путин решил солгать миру и Трампу».

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