Зеленский заявил, что рф в очередной раз подвинула дедлайн захвата Донбасса на 31 декабря

С начала полномасштабного вторжения глава Кремля владимир путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов захвата Донецкой области. Россия планирует оккупировать регион до 31 декабря.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского в соцсетях.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Во время вечернего обращения украинский лидер подчеркнул, что после полномасштабного вторжения россия определяла 15 сроков захвата Донецкой области.

«Политическое руководство россии постоянно бредит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них – будто они полностью захватят Донбасс. В 22-м году были сроки до 31 марта, до 9 мая затем, до 1 июня, до 15 сентября, до 31 декабря», – заявил Зеленский.

В частности, президент напомнил, что в 2023 году российский диктатор определил два других срока захвата Донбасса: до 1 марта, а затем до 31 декабря.

«Двадцать четвертый год – снова два таких срока. В 25-м году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина якобы падет, было уже три срока – крайние даты для захвата Донетчины, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря. И уже в этом году россияне снова переносили дату захвата Донецкой области. Сначала у них было до 31 марта этого года, потом уже до 1 сентября и теперь стоит крайний срок до 31 декабря», – говорится в заявлении главы государства.

Зеленский подчеркнул, что в случае, если россия не завершит свою войну, то и последний провозглашенный срок захвата Донетчины путину снова придется переносить. По его словам, Киев уже сделал стране-агрессору предложения, благодаря которым можно завершить войну, однако Москва каждый раз отказывается.

Президент добавил, что накануне снова прозвучало четкое желание рф воевать, заявив, что «нужно как можно больше препятствий для желания воевать дальше».

Зеленский, комментируя российские удары по Запорожью, Днепру, Херсону, Харькову, Донетчине и Сумщине, также пообещал, что Украина будет «совершенно справедливо отвечать россии» на все удары по украинским городам.

Президент также заявил, что дефицит бензина в россии является одним из последствий войны и украинских дальнобойных ударов.

«Мы возвращаем реальность войны в россию и делаем максимально сложным продолжение оккупации нашей земли», – заявил украинский лидер.

Как известно, недавно Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против россии.

Напомним, недавно российский диктатор путин заявил о готовности рф провести мирные переговоры с Украиной. По его словам, основой для завершения войны должны стать договоренности, достигнутые в Стамбуле.

А позже глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил об отказе рф заморозить линию фронта для переговоров с Украиной.

Также еще весной глава ОПУ Кирилл Буданов озвучил красную линию по Донбассу, которую не перейдет Киев.

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