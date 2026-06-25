В ВМС ВСУ уточнили ситуацию на Кинбурнской косе

Национальная безопасность
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В Военно-морских силах ВСУ опровергли информацию об отступлении российских оккупационных войск с Кинбурнской косы.
Фото: facebook/Дмитрий Плетенчук

В Военно-морских силах ВСУ опровергли информацию об отступлении российских захватчиков с территории оккупированной Кинбурнской косы.

Об этом говорится в заявлении спикера ВМС Дмитрия Плетенчука в комментарии изданию «Суспільне Миколаїв».

Бои за Кинбурнскую косу: что происходит на важном полуостровеУкраинские военные контролируют ситуацию на Кинбурнской косе с воздуха, но оккупанты не собираются отступать просто так.

Как известно, в четверг, 25 июня, в региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг» заявили, что военные ВСУ подняли украинский флаг на Кинбурнской косе в Николаевской области, обнародовав соответствующее видео.

Однако Плетенчук опроверг информацию об отступлении армии рф, рассказав, что эта зона остается местом боевых действий и стратегически важной для оккупантов.

«Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики. Это процесс последовательный, не первый год, даже не месяц он продолжается. Но по состоянию на сейчас Кинбурнская коса – это зона боевых действий», – говорится в заявлении спикера ВМС.

Напомним, накануне сообщалось, что в результате ударов Сил обороны Украины логистика российских захватчиков на оккупированной Кинбурнской косе была разрушена. Вражеские силы начали эвакуацию на фоне остановки поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Как известно, еще в начале июня представители военного партизанского движения АТЕШ сообщили, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты покидают позиции на Кинбурнской косе.

Впоследствии в ВСУ уточняли, что военные фиксируют перегруппировку оккупационных подразделений, но об отступлении речь не идет. Что происходит на полуострове и почему он важен – в материале «Слово и дело».

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