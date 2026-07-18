Корецкий рассказал о первых приоритетах на должности премьера

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий после встречи с государственным секретарем Кабинета министров Константином Марьевичем заявил о необходимости оптимизации государственного аппарата и повышения эффективности управленческих процессов.

Об этом говорится в заявлении премьера в соцсетях.

15 июля 2026, 18:44 Какие законопроекты отзовут из Рады из-за отставки правительства Свириденко «Слово и дело» показывает на инфографике, какие евроинтеграционные, оборонные и другие важные законопроекты считаются отозванными из-за отставки Юлии Свириденко и ее правительства.

Согласно его словам, одной из главных задач станет оптимизация государственного управления и улучшение взаимодействия между различными ведомствами.

«Ожидаю качественной организации работы Правительства и правительственных структур, четкой координации между ведомствами и жесткого контроля за выполнением принятых решений», – сказал Корецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что отдельной темой разговора стала реформа государственного управления.

«Перед нами стоит задача выстроить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения», – подчеркнул глава правительства.

Корецкий добавил, что изменения должны помочь сделать работу государственных органов более слаженной и результативной.

Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них народные депутаты будут голосовать отдельно.

Корецкий уже заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина] станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

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Также Правительство официально создало Министерство по делам общин, территорий и ВПЛ.

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