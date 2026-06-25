На Кинбурнской косе подняли украинский флаг – видео

В четверг, 25 июня, военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг».

«В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты оставляют свои рубежи обороны», – сообщили военные.

Также в сообщении подчеркнули, что борьба за освобождение украинских территорий продолжается.

Напомним, накануне сообщалось, что в результате ударов Сил обороны Украины логистика российских захватчиков на оккупированной Кинбурнской косе была разрушена. Вражеские силы начали эвакуацию на фоне остановки поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Как известно, еще в начале июня представители военного партизанского движения АТЕШ сообщили, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты покидают позиции на Кинбурнской косе.

Впоследствии в ВСУ уточняли, что военные фиксируют перегруппировку оккупационных подразделений, но об отступлении речь не идет. Что происходит на полуострове и почему он важен – в материале «Слово и дело».

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