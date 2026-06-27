В Польше задержали украинца из-за угроз президенту Навроцкому

Мир
Читати українською
В Польше задержали 36-летнего гражданина Украины по подозрению в угрозах президенту Каролю Навроцкому в интернете.
Ukrainian in Poland

В Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого в интернете.

Об этом сообщает Polsat News.

По данным полиции, внимание следователей привлекли материалы, опубликованные в одном из онлайн-каналов, где во время разговора якобы звучали угрозы в адрес главы польского государства.

Представитель Городского управления полиции в Зелёной Гуре Анна Баран сообщила, что правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины после получения соответствующей информации. Вскоре 36-летнего гражданина Украины задержали и доставили в прокуратуру.

По предварительным данным, ему могут предъявить обвинения в оскорблении конституционного органа Республики Польша в сочетании с угрозами в адрес президента. Соответствующее правонарушение предусмотрено статьей 226 Уголовного кодекса Польши и карается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

Глава МИД Андрей Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной. Он заявил, что Киев не стремился создавать напряженные страницы в отношениях с Варшавой, но будет зеркально отвечать на недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Украина Польша Задержание Украинцы Кароль Навроцкий
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Зеленский назвал количество дронов, авиабомб и ракет, которыми рф атаковала Украину за неделю
Россияне ударили по жилому сектору Сум: среди 13 пострадавших – двое младенцев
В Польше задержали украинца из-за угроз президенту Навроцкому
В Лондоне мероприятие об экстремальной жаре отменили из-за жары
Политик немецкой партии раскритиковал планы ЕС касательно изменений защиты для украинских мужчин
Зеленский подтвердил удар ракетами «Фламинго» по заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде
АРМА впервые получило в управление арестованные криптоактивы
Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции с россиян и белорусов
СБУ во второй раз за месяц поразила российскую нефтеперекачивающую станцию «Второво»
Рф атаковала Сумскую область большим количеством дронов, есть раненые
Больше новостей