В Польше задержали украинца из-за угроз президенту Навроцкому

В Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого в интернете.

Об этом сообщает Polsat News.

По данным полиции, внимание следователей привлекли материалы, опубликованные в одном из онлайн-каналов, где во время разговора якобы звучали угрозы в адрес главы польского государства.

Представитель Городского управления полиции в Зелёной Гуре Анна Баран сообщила, что правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины после получения соответствующей информации. Вскоре 36-летнего гражданина Украины задержали и доставили в прокуратуру.

По предварительным данным, ему могут предъявить обвинения в оскорблении конституционного органа Республики Польша в сочетании с угрозами в адрес президента. Соответствующее правонарушение предусмотрено статьей 226 Уголовного кодекса Польши и карается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

Глава МИД Андрей Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной. Он заявил, что Киев не стремился создавать напряженные страницы в отношениях с Варшавой, но будет зеркально отвечать на недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

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