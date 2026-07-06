В окружении Навроцкого выступили против обнародования данных о помощи Украине

Спикер президента Польши Рафал Леськевич подверг резкой критике решение Министерства национальной обороны опубликовать информацию о военной помощи Украине, заявив, что такие данные должны оставаться секретными.

Его заявление цитирует Polsat News.

Леськевич подчеркнул, что речь идёт о «непубличных сведениях, которые не должны быть доступны общественности», и назвал решение правительства «темой-отвлечением», связанной с внутренними политическими проблемами в Польше.

«Это плохое решение. Это засекреченная информация, её не следует публиковать для общественности. Министерство обороны, господин министр Косиняк-Камыш, а фактически господин премьер Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые раскрывают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться замаскировать эту тему таким отвлекающим вопросом, темой-замещением, связанной с донатами для Украины?» – отметил пресс-секретарь.

Леськевич также добавил, что, по его мнению, раскрытие деталей поставок вооружения, в частности для систем Patriot, является «необдуманным шагом» и может помочь российским спецслужбам.

В то же время он подчеркнул, что президент Польши Кароль Навроцкий не влияет на оперативные решения о передаче военной помощи, а ответственность за коммуникацию лежит на правительстве.

Напомним, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша рассекретит перечень военной помощи, предоставленной Украине в 2022–2026 годах с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее в Польше заявляли о возможной передаче Украине ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время в Министерстве обороны страны тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что детали военной помощи являются засекреченными.

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