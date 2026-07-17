Верховный суд рассмотрит жалобу на заключение экс-руководителя аэропорта «Борисполь»

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 4 годам лишения свободы приговорили бывшего генерального директора аэропорта «Борисполь» Евгения Дыхне по делу о злоупотреблении служебным положением.

Такое решение 13 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-президента МАУ Евгения Дыхне и начальницу службы договоров неавиационной деятельности аэропорта Борисполь Олесю Левочко. Дыхне назначили наказанием 5 лет лишения свободы, а Левочко – 4 года. Апелляционная палата ВАКС снизила наказание для экс-президента МАУ до 4 лет, а пособницы – до 3 лет.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника в интересах осужденной (Левочко – ред.), общей кассационной жалобой защитников в интересах осужденного (Дыхне – ред.) на приговор ВАКС от 1 марта 2023 года и определение АП ВАКС от 30 марта 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, Дыхне в сговоре с начальницей службы договоров неавиационной деятельности аэропорта «Борисполь» Олесей Левочко злоупотреблял служебным положением в интересах двух компаний – «Артерия Групп» и «Кофе Бар Плюс». Целью этих злоупотреблений было предоставление им преимущества в получении помещений в аренду на 3-м этаже терминала D аэропорта «Борисполь» по заниженной стоимости, без конкурса и в обход законной процедуре. По подсчетам органов правопорядка, действия подозреваемых нанесли более 16,5 млн грн убытков госбюджета и аэропорта «Борисполь».

В то же время сторона защиты считает, что в действиях обвиняемого Дыхне нет состава преступления, поскольку по указанным фактам уже расследовалось дело другим органом правопорядка и было закрыто именно по такому основанию. К тому же, как считает сторона, аэропорт «Борисполь» не является потерпевшей стороной, убытков ему не причинено.

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