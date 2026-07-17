45% украинцев не верят во вступление в ЕС до 2030 года

Украинское общество разделилось в прогнозах относительно вступления в ЕС до 2030 года: 45% граждан не верят в такой сценарий, в то же время 42% опрошенных оценивают его как возможный.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентами в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам опроса, 45% граждан не верят в возможность вступления Украины в ЕС до 2030 года. Из них 31% оценивают такой сценарий как «скорее нереалистичный», а еще 14% считают его «полностью нереалистичным».

В то же время еврооптимистические настроения разделяют 42% опрошенных. Среди них 29% считают вступление до 2030 года «скорее реалистичным», а 13% – «полностью реалистичным». Еще 13% респондентов не смогли определиться с ответом.

Больше всего в возможность вступления Украины в ЕС до 2030 года верят мужчины – 45% против 40% среди женщин. В то же время женщины чаще не имеют четкой позиции: 17% из них выбрали ответ «трудно ответить».

По возрастным группам наиболее скептически настроенными оказались украинцы в возрасте 45–54 лет – 48% из них не верят во вступление в ЕС до конца десятилетия. Среди молодежи 18–29 лет мнения также разделились: 44% считают такой сценарий реалистичным, но 19% – полностью нереалистичным.

В региональном разрезе наибольший уровень оптимизма зафиксировали на Западе Украины – 47% респондентов там верят во вступление в ЕС до 2030 года. Наиболее поляризованными оказались жители Юга: 16% считают такой срок полностью реалистичным, в то же время 19% – полностью нереалистичным. В Киеве и на Севере больше всего людей не смогли определиться с прогнозом – по 18%.

Опрос показал умеренный раскол в обществе относительно темпов евроинтеграции: доля скептиков лишь немного превышает количество тех, кто верит во вступление Украины в ЕС до 2030 года.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

В частности, на днях Европейский Союз открыл шестой переговорный кластер «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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