Дефицит бюджета россии в этом году может превысить 1 триллион долларов – СМИ

Дефицит федерального бюджета россии в 2026 году может превысить официальный прогноз более чем на 1 трлн рублей (около 12,85 млрд долларов) из-за роста государственных расходов. Согласно данным правительственного бюджетного портала, разрыв между доходами и расходами может достичь 4,83 трлн рублей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительственного бюджетного портала.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Согласно прогнозу, федеральные расходы в 2026 году достигнут 45,11 трлн рублей вместо предусмотренных законом 44,07 трлн рублей. При этом прогноз доходов остается неизменным – 40,28 трлн рублей.

При таких показателях дефицит федерального бюджета вырастет до 4,83 трлн рублей, тогда как действующий бюджет предусматривает 3,79 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Причину увеличения расходов портал не называет, однако Reuters отмечает, что военные расходы россии продолжают расти из-за войны против Украины.

Этот прогноз появился накануне заседания Центрального банка рф, который на следующей неделе будет решать, продолжать ли снижать ключевую ставку. Регулятор неоднократно называл расширение бюджетного дефицита одним из главных инфляционных рисков.

По данным Министерства финансов рф, в первом полугодии 2026 года дефицит бюджета уже достиг 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр финансов россии Антон Силуанов признал, что дефицит в этом году будет несколько выше официального прогноза, хотя заверил, что это не приведет к существенному увеличению внутренних заимствований.

Кроме того, российский Минфин отложил до 2029 года достижение нулевого первичного дефицита бюджета, предусмотренного бюджетным правилом.

В 2025 году дефицит бюджета РФ почти в пять раз превысил официальную цель, достигнув 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП – это самый высокий показатель с пандемийного 2020 года.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что российская банковская система может столкнуться с масштабным кризисом уже в 2026 году, если Европейский Союз введет новый пакет санкций.

Кроме того, сообщалось, что россии не хватает как минимум 28 млрд долларов на финансирование войны против Украины.

Также известно, что расходы россии на войну против Украины стремительно растут и вынуждают Кремль наращивать государственный долг. Из-за превышения бюджетных планов Москва планирует привлечь дополнительные триллионы рублей займов, а выплаты по долгам становятся все большей нагрузкой для экономики страны.

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